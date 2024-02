La Gazzetta dello Sport: Gonzalez come l'ossigeno

Su La Gazzetta dello Sport che troviamo oggi in edicola, è presente un articolo sulla Fiorentina.

Pagina 19

Attenzione puntata sul nazionale argentino: “Alla ricerca di Nico” è il titolo in grande. E ancora: “Gonzalez verso il ritorno dal 1’ Senza i suoi gol viola in difficoltà”. Sommario: “Italiano attende dall’argentino la marcia in più per riportare la Fiorentina alla vittoria e uscire dalla crisi”.

Come l'ossigeno

L'articolo inizia così: “Gonzalez come l’ossigeno. Quando Vincenzo Italiano riuscirà a recuperare il vero Nico, la Fiorentina potrà tornare a respirare nel gioco e probabilmente in classifica. Almeno questa è la speranza dell’allenatore che domenica con il Frosinone spera di poter schierare l’argentino del primo minuto”.