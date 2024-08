Ritorna in campo Tommaso Martinelli, dopo l'esordio in Serie A nella vittoria della Fiorentina sul campo dell'Atalanta nell'ultima giornata dello scorso campionato. Il portiere classe 2006 ha difeso i pali dell'Italia Under 19 di mister Alberto Bollini, ex tecnico anche della Primavera viola, nella vittoria contro la Slovenia a Manzano.

Il portiere viola titolare nella vittoria azzurra

Gli azzurrini si sono imposti 2-0, riuscendo a capitalizzare nella ripresa la grande mole di gioco prodotta, con le reti di Mosconi e Riccio. Da segnalare anche ben tre pali colpiti dall'Italia, con Ramaj, Scotti e Riccio. Il viola Martinelli ha giocato tutti i 90' della gara. L'Italia tornerà in campo ancora contro i pari età sloveni giovedì prossimo, l'8 agosto, alle ore 11 ad Ajdovscina.

Bollini si è detto molto soddisfatto della vittoria: "Siamo in una fase introduttiva della stagione, sia per le prime squadre che per le formazioni Primavera. In un momento in cui i ragazzi non hanno ancora i 90 minuti sulle gambe, la Nazionale è qualcosa che porta entusiasmo. Oggi abbiamo avuto un ottimo approccio dal punto di vista agonistico e tattico, oltre a mostrare un forte senso d'appartenenza alla maglia azzurra. La mole di gioco prodotta in una partita del genere, tre pali e due reti, parla da sé".

La formazione titolare dell'Italia:

ITALIA (4-3-3): Martinelli; Ventre, Plaia M., Ramaj, Cocchi; Sala, Mendicino (C), Crapisto; Scotti, Lavelli, Fini.

A disp.: Plaia F., Venturino, Cama, Tosto, Garofalo, Riccio, Finocchiaro, Coletta, Mosconi, Ngana, Rao, De Pieri.

All.: Alberto Bollini