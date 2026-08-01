Le FORMAZIONI UFFICIALI di Real Madrid-Fiorentina: Kean in panchina, tocca di nuovo a Piccoli. Oulai prende il posto di Fagioli
Alle 18 la Fiorentina scenderà in campo in terra austriaca nell'amichevole di lusso contro il Real Madrid. Per l'occasione Fabio Grosso schiera De Gea in porta, davanti a lui una difesa a quattro composta da Jimenez, Dragusin, Viery e Ranieri.
A centrocampo spazio a Oulai in mediana affiancato da Ndour e Mandragora, con Atta e Gudmundsson che invece giocheranno a supporto di Piccoli, schierato ancora titolare al posto di Kean.
FORMAZIONI UFFICIALI
REAL MADRID: Lunin, Alexander-Arnold, Joan Martinez, Carreras, Camavinga, Valverde, Arda Guler, Dumfries, Alexis Ciria, Endrick. All. José Mourinho
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Ranieri; Ndour, Oulai, Mandragora; Atta, Gudmundsson; Piccoli. All. Fabio Grosso
💬 Commenti (3)