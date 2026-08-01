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Le FORMAZIONI UFFICIALI di Real Madrid-Fiorentina: Kean in panchina, tocca di nuovo a Piccoli. Oulai prende il posto di Fagioli

Redazione /
Oulai Fiorentina
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Alle 18 la Fiorentina scenderà in campo in terra austriaca nell'amichevole di lusso contro il Real Madrid. Per l'occasione Fabio Grosso schiera De Gea in porta, davanti a lui una difesa a quattro composta da Jimenez, Dragusin, Viery e Ranieri.

A centrocampo spazio a Oulai in mediana affiancato da Ndour e Mandragora, con Atta e Gudmundsson che invece giocheranno a supporto di Piccoli, schierato ancora titolare al posto di Kean. 

FORMAZIONI UFFICIALI

REAL MADRID: Lunin, Alexander-Arnold, Joan Martinez, Carreras, Camavinga, Valverde, Arda Guler, Dumfries, Alexis Ciria, Endrick. All. José Mourinho

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Ranieri; Ndour, Oulai, Mandragora; Atta, Gudmundsson; Piccoli. All. Fabio Grosso

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