In avvicinamento alla gara contro la Fiorentina, l'allenatore della Salernitana Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa: “La Fiorentina ha una rosa profonda, un bravissimo allenatore, una società modello e l'abitudine a giocare ogni tre giorni con l'Europa di mezzo. Che dire, servirà la partita perfetta sperando che invece loro non siano al 100%. Con anche un solo calo di concentrazione, sarà brutta figura. Voglio una Salernitana che dimostra tutta la sua voglia di fare risultato a Firenze per la prima volta nella storia”.

Su Dia e sulla clausola nel suo contratto, con la Viola interessata in ottica mercato: “Non mi interessa nulla. Io e il direttore abbiamo le idee chiare, c'è grande sintonia. Francamente ora non voglio pensare a quello”.

Sui disponibili per la trasferta a Firenze: “Devo valutare chi è rientrato soltanto oggi, Tchaouna e Dia, che si sono aggregati al gruppo. Cabral sta mettendo benzina nelle gambe. Gyomber? Era out causa febbre”.