Caressa: "La Fiorentina fa un enorme fatica a creare e segnare. Belotti? Generoso, ma un attaccante deve fare gol"

Su YouTube il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa ha parlato del difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta: “E' diventato ormai un attaccante prestato alla difesa. Sotto porta ha una freddezza incredibile, e questa è una risorsa fondamentale per la Fiorentina che quando riesce a passare in vantaggio poi è capace di ammazzare l'avversario. Il problema però della squadra di Italiano è che ci sono delle partite in cui non solo non segna, ma non crea neanche granché".

“Belotti generoso, ma deve segnare”

Poi su Nico Gonzalez ha aggiunto: “Contro il Frosinone ha fatto un gran gol, ma al di là della prestazione di Bologna è un giocatore decisivo. La sua assenza è stata pagata a caro prezzo dalla Fiorentina. Belotti? Aveva iniziato bene la stagione anche con la Roma, poi però si era fermato. Lui non ha molta fiducia in sé stesso adesso, e ha bisogno di sentirla per tornare ad essere l'attaccante che conoscevamo. E' molto generoso, però ricordiamoci che un centravanti deve segnare. Mi auguro ricominci a farlo, per lui e per la Fiorentina”.