A Lady Radio il giornalista Alberto Polverosi ha parlato di un tema che in queste ore ha fatto discutere in casa Fiorentina: l'invito della società viola a Antognoni in occasione dell'inaugurazione del Viola Park rifiutato dall'Unico 10 viola. Queste le sue parole: "Questa è una cosa che tocca il personale. Si può leggere in due modi diversi. Se mi calo io nella testa di Giancarlo, permaloso come sono, un invito così lo avrei rifiutato anche io. Al tempo stesso, lo stesso invito poteva essere un segnale di distensione da parte della società viola.

È troppo personale per prendere una parte, non c’è una risposta unica, ognuno in quei casi fa quel che vuole. Non cercare un’intesa con chi ha fatto la storia della Fiorentina è una mancanza per la società. Mi dispiace di più per loro che per Giancarlo, la Viola perde qualcosa di irrecuperabile. Ci sono cose che muovono il calcio e se la Fiorentina non lo capisce è un problema. Un errore è ignorare qualcosa che è successo, che Antognoni ha fatto il bene della Fiorentina e che è stato la storia della Fiorentina. Antognoni è la Fiorentina".