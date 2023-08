Solo un assaggio per i nuovi volti di Italiano: Beltran e Infantino scalpitano per Vienna

Uno show in campo e tante aspettative anche in panchina, dove Italiano ieri si è tenuto per tutta la gara Parisi e per quasi tutta anche due volti nuovi come Infantino e Beltran. I due argentini sono tutti da scoprire ma soprattutto sull'ex attaccante del River le speranze riposte sono tante: fortuna che per ora, e speriamo per tanti mesi ancora, la Fiorentina ha anche in canale di sfogo della Conference. Già giovedì a Vienna ad esempio, potrebbe esserci spazio per loro, in una logica della rotazione che prevedrà anche il match di domenica prossima con il Lecce e la sfida di ritorno del 31 con gli austriaci.