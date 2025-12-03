Su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha così commentato il momento della Fiorentina: “Il nostro modello di riferimento era diventato l’Atalanta, società che in passato stordivamo di gol e numeri da circo (penso a quei tre gol con la Fiorentina di Borja nel 2015, per non parlare di quella di Bati). Già lì era chiaro tutto”.

“Ognuno pensa solo al suo tornaconto”

“Siamo ultimi con 0 vittorie, a -5 dai quartultimi. A Bergamo ci urlano “serie B serie B”. Veniamo indicati come esempio di incompetenza, avidità, arroganza e ignoranza atavica. E parlano solo di stadio, di soldi, di incassi mancati. Tutti quelli che gravitano attorno alla Fiorentina pensano solo al proprio tornaconto, a racimolare due spiccioli, una intervista, una pacca sulla spalla, due crostini, un autografo, una maglietta. Dall’Atalanta, nel frattempo, abbiamo preso solo i cori razzisti a Vlahovic. Direi per il resto tutto bene”.