Nessun problema per Giroud: sfuma il sogno dell'esordio da titolare nel Derby per un ex viola

Sembra sfumare una grande opportunità per l'attaccante serbo ex Fiorentina Luka Jovic. Il titolare del Milan, Olivier Giroud, ha rimediato un piccolo infortunio con la Nazionale francese; per alcuni giorni, la sua disponibilità in vista del Derby contro l'Inter (in programma sabato) è stata messa in discussione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Giroud sarà a disposizione di Pioli: nessun problema sulla sua presenza tra tre giorni. Jovic, con ogni probabilità, dovrà rimandare il debutto da titolare in maglia rossonera.