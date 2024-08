Pecchia: "Fiorentina con una squadra e una struttura da Europa. Palladino con stile diverso da Italiano ma..."

Alla vigilia della partita contro la Fiorentina ha parlato l'allenatore del Parma, Fabio Pecchia.

“Squadra solida e struttura da Europa”

“Ritengo eccessivo parlare di precarietà della Fiorentina e di nostra solidità, vorrei dissentire su questo, anzi dovremmo invertire i concetti, perché avremo davanti una squadra che ha cambiato allenatore che ha uno stile diverso dal precedente, ma ha una squadra e una struttura da Europa”.

“Fiorentina vorrà il pallino del gioco”

Poi ha aggiunto: “Sarà un confronto bello e stimolante. La Fiorentina verrà qui per fare la partita e avere il pallino del gioco. Conosciamo le loro caratteristiche e conosco bene Kean che ha esordito con me da giovanissimo. Ha velocità e forza. Una squadra quella viola che ha qualità ma non cambieremo il nostro modo d'essere con loro”.