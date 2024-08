Verso il Tardini: una nuova 'linea' per una nuova Fiorentina. Con Ranieri fuori, il capitano si prepara all'adattamento

Nuova stagione, nuova difesa. Raffaele Palladino si appresta ad esordire con la sua Fiorentina a Parma, nella prima di campionato al Tardini. Per l'ex Monza, l'arduo compito di inventare una difesa che per tre anni ha visto solo linee a quattro. E in più, c'è stato anche l'addio - doloroso - di Nikola Milenkovic.

La nuova ‘linea’

In più, a Parma non ci sarà Ranieri, squalificato. Ecco che, verosimilmente, un terzino verrà adattato a centrale. O, come usa dire, a "braccetto". L'indiziato numero uno risponde al nome di Cristiano Biraghi, leader e capitano che sicuramente non perderà il posto nonostante lo scalpitante Parisi. Insieme a lui, Martinez Quarta, fresco di rinnovo, e il neo acquisto Pongracic, erede del posto di Milenkovic.

C'è un nuovo leader al centro della difesa

3-4-2-1 con una novità che potrebbe arrivare anche in porta, visto il recente ingaggio di De Gea. Lo spagnolo sarà tenuto a guidare la nuova linea a 3, già collaudata da Palladino in Brianza. Pongracic al centro, Biraghi sulla sinistra e Quarta a destra: così la Fiorentina dovrebbe scendere in campo alla sua prima del '24/25.