Lovric resta la prima scelta, ma la Fiorentina sonda la pista per un centrocampista del Napoli

La Fiorentina ha ormai chiuso per l'arrivo di Andrea Colpani dal Monza. Resta da coprire la priorità, come dichiarato tempo fa dal direttore generale Alessandro Ferrari, del centrocampo. La prima scelta del club viola rimane Sandi Lovric dell'Udinese, però si guarda anche in casa Napoli.

Fiorentina interessata a Cajuste

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, la Fiorentina sonda la pista Jens Cajuste, centrocampista svedese in uscita dal Napoli. Si cerca l'intesa con il club azzurro per quanto riguarda la formula del trasferimento. Per ora si tratta solo di un sondaggio.