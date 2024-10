L'ex centrocampista di Fiorentina e Roma Gaetano D'Agostino ha parlato a Radio Bruno della prossima partita che vedrà di fronte viola e giallorossi al Franchi. Queste le sue parole: "La Roma è una squadra mono passo. In questo inizio di stagione non ha mai ingranato, credo sia una buona squadra, niente più. Anche i top dei capitolini hanno bisogno di un gruppo alle loro spalle. Credo che la Fiorentina abbia solo da perdere da questa gara contro la Roma.

La Fiorentina ha però ritmo a differenza dei giallorossi. Per esempio la Roma non ha un giocatore come Adli. Lui si accende e si spegne, ma quando c'è è in grado di cambiare il ritmo della gara. E poi c'è un attaccante dopo tre anni come Kean, Gosens si è ripreso dopo l'anno in Germania, Colpani si è sbloccato… Beltran? Lotta ovunque e sempre, è normale che a volte la lucidità possa venire meno".