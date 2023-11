Continua in Consiglio Comunale a Palazzo Vecchio con il confronto tra i vari capogruppo sul tema restyling Padovani. A difendere lo stanziamento dei 10 milioni per la ristrutturazione il vicegruppo del PD Letizia Perini: “Siamo convinti della bontà dello stanziamento dei soldi. L'articolo di giornale di stamani (del Corriere Fiorentino ndr, leggi qua) ribadisce come quei soldi non vanno a un possibile futuro stadio per la Fiorentina, ma come vadano completamente per il rugby”.

A risponderle, tra gli altri, Alessandro Draghi, capogruppo di FdI: “Non ci prendiamo in giro. Se fosse stato solo per il rugby, 10 milioni sul Padovani non sarebbero mai stati messi. Il problema è che non si riesce a capire cosa si stanno dicendo il Comune e la Fiorentina. La società viola rischia di avere metà stadio a Firenze per la Serie A e metà stadio altrove per le coppe. Sempre stato scettico sul restyling del Franchi"