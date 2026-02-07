Vanoli: "I particolari ci continuano a condannare, non riuscivamo ad impedire questi cross dalla destra"

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, intervistato da Sky ha parlato del pareggio contro il Torino.

“Il primo problema è che abbiamo preso gol e non possiamo andare sotto 1-0. Abbiamo avuto una reazione da grande squadra”.

E poi: “I particolari ci stanno condannando, la Lazio, il Milan, è una stagiome così. Il Torino è una squadra con una grandissima struttura, ma abbiamo messo in campo l'atteggiamento giusto”.

Infine: “Fino alla fine dovremo lottare sotto. Troppo spazio ad Ilkhan? Quando partono le punte a pressare devono salire anche i centrocampisti, Fagioli faceva fatica a capire quando uscire, però l'abbiamo rimediata. L'altro problema è che non abbiamo impedito questi cross che sono arrivati dalla destra”.