Un talento come quello di Pietro Comuzzo è difficile da ignorare, e per questo non stupisce la richiesta che il classe 2005 ha attirato nel mondo del calcio. Su di lui, fino a poco tempo fa, c'era anche il forte interesse del Milan, che aveva necessità di sostituire Thiaw.

Adesso la Fiorentina può tirare un sospiro di sollievo: i rossoneri hanno reso ufficiale l'acquisto di Koni De Winter, centrale belga classe 2002 proveniente dal Genoa. Sfuma quindi l'ipotesi rossonera per il centrale viola, ma la società di Commisso dovrà ancora difendersi dall'interesse del RB Lipsia che sembra voler puntare sul ragazzo. Con Pablo Marì che ha a sua volta attirato interessi dall'estero - si parla di Olympiakos -, Comuzzo potrà sicuramente prendere il suo posto come tassello inamovibile nel tridente difensivo.