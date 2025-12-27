Fagioli e Gudmundsson al comando ma un'esibizione non basta. A Vanoli serve altro ossigeno per non rimettere in bilico la panchina

Difficilmente Paolo Vanoli apporterà delle modifiche alla Fiorentina che ha battuto l'Udinese, squalifiche a parte. Il tecnico deve trovare un po' di continuità ora che il tabù prima vittoria è stato sfatato e per farlo non potrà che prescindere da Gudmundsson e Fagioli: ci sono loro sul ponte di comando ora, secondo il Corriere Fiorentino.

Lo sono stati con l'Udinese ma in parte già con il Verona e toccherà a loro trascinare la Fiorentina anche oggi a Parma. Non replicare quanto visto una settimana fa avrebbe il sapore del lavoro buttato via e la squadra viola non piò più permetterselo. Come non può permetterselo Vanoli, che in assenza di risultato pieno vedrebbe nuovamente in bilico la sua panchina.