“Il ritorno di Pioli alla Fiorentina? Una tragedia atroce. Non ha trovato una soluzione, pesano i fallimenti Sohm e Piccoli”

Il giornalista e tifoso viola Andrea Bruno Savelli ha parlato a TVPlay, toccando alcune tematiche di casa Fiorentina, da alcuni singoli a Stefano Pioli.

‘Kean? La scorsa stagione un caso’

“La Fiorentina non ha la squadra più forte dello scorso anno. Kean ha segnato 20 gol, quest’anno sbaglia un sacco di gol davanti alla porta. La stagione scorsa è un caso vista la sua carriera. De Gea era il secondo miglior portiere della Serie A”.

‘L’avventura di Pioli a Firenze è stata imbarazzante’

“Pioli in viola è stato una delusione mostruosa; era stato già tre anni a Firenze, tre anni imbarazzanti di calcio orribile, aveva anche dei calciatori non fortissimi ma l’idea di calcio era imbarazzante. Il ritorno alla Fiorentina è stato una tragedia atroce, non solo per i risultati, ma per quanto fatto vedere in campo. Non ha trovato una soluzione, sul mercato ha fallito le scelte e ha delle responsabilità, vedi gli acquisti di Sohm e Piccoli”.