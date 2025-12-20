Anche Pedullà conferma: "Paratici unica opzione della Fiorentina, decisione arriverà entro 48 ore"

Anche Alfredo Pedullà conferma la linea che vedrebbe l'avvicinamento tra la Fiorentina e Paratici: sul piatto il ruolo di Head of Football della società gigliata.

Unica scelta, a breve la decisione

Il giornalista sportivo riporta come Paratici sia l'unica opzione veramente vagliata dalla società viola: “Conferme: Fabio Paratici è l’unico dirigente davvero sondato dalla Fiorentina con il via libera di Commisso. Una call ieri e un’altra stamattina”.

Voglia di tornare

I contatti si intensificano sempre più e la decisione arriverà a strettissimo giro: “Entro 48 ore il dirigente, tentato del ritorno in Serie A, si confronterà con il Tottenham. Lui sarebbe rientrato in Italia la scorsa estate”. Che sia Firenze la sua nuova casa?