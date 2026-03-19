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Comuzzo: "Stagione travagliata fin dall'inizio ma stiamo cercando di rimetterla in piedi. Deluso da me stesso? Mi aspetto sempre di più"

Redazione /
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Parola anche al centrale viola Pietro Comuzzo a Sosnowiec, dopo la qualificazione della Fiorentina ai quarti di Conference. Così a Sky:

"E' stata una stagione travagliata fin dall'inizio, stiamo cercando di rimetterla in piedi e la Conference è una parte importante. Cerchiamo di dare il massimo anche il giovedì e portarla avanti il più possibile. Questa è la nostra strada, vogliamo portare a casa più soddisfazioni possibili.

Se sono deluso da me stesso? Mi aspetto ogni giorno di più, di migliorare ogni giorno al campo. So che è un lavoro lungo da fare ma sono convinto che tramite questo si possa crescere tanto e ottenere grandi risultati.

Voglia di vincerla? La voglia c'è sempre stata, tramite le prestazioni cerchiamo di dimostrare la squadra che siamo e andare avanti il più possibile. Questo credo che si veda e cerchiamo di metterlo in campo ogni volta che scendiamo in campo.

Più serenità? Riuscire a vincere qualche partita e fare qualche passettino in campionato ci dà modo di respirare un po', senza giocare con quella pressione che ci mettiamo da soli. Vincere aiuta ad essere sereni".

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