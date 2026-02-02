La Fiorentina ha scelto Luvumbo, ma l'angolano prende tempo e preferisce l'alternativa spagnola. Kouamé, invece...

Un concitato ultimo giorno di mercato per la Fiorentina, che dopo aver accolto ufficialmente Rugani, si è ributtata alla ricerca di giocatori offensivi. Come detto, nelle ultime ore è circolato il nome di Luvumbo: tuttavia, dalla Sardegna, parlano di concorrenza serrata per l'angolano.

La concorrenza

Non solo la Viola: a dar battaglia alla Fiorentina, oggi, sono rimaste due compagini: il Lecce di Corvino, che ha individuato in Luvumbo il prossimo esterno da regalare a Di Francesco, e il Maiorca, dalla Spagna. La Fiorentina ha scelto Luvumbo ma, come riporta Alfredo Pedullà, il giocatore preferirebbe la destinazione spagnola.

Su Kouamé

Tuttavia, anche l'eventuale mancato arrivo di Luvumbo non andrebbe ad inficiare sul passaggio inverso che riguarderebbe Kouamé: l'ivoriano, anche non come contropartita, può trasferirsi comunque in Sardegna. Aggiornamenti in arrivo.