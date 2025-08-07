"Mi ero sbagliato su Palladino: ero convinto che dietro le dimissioni dalla Fiorentina ci fosse un altro club. E invece.."

Questo pomeriggio il giornalista sportivo Gianni Visnadi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di commentare la situazione relativa a Raffaele Palladino, che ha dato le dimissioni da allenatore della Fiorentina ed è rimasto senza squadra.

“Devo riconoscere che sono tra quelli che si è sbagliato su di lui. Quando Palladino ha dato le dimissioni da Firenze, soprattutto per le modalità in cui sono arrivate, ero convinto che il tecnico avesse avuto un'altra squadra pronta ad accoglierlo ed invece non ce l'aveva. Evidentemente era soltanto stufo del rapporto con la società e con la piazza, e non se l'è sentita di continuare”.

“E' una delle prime opzioni per chi deciderà di cambiare guida tecnica”

Ha aperto anche all'opportunità che possa comunque tornare a breve in panchina: “Senza augurare il male a nessuno, credo che resterà senza panchina per poco tempo, sono convinto che rappresenti una delle prime opzioni possibili per quelle squadre che inevitabilmente dopo esser partiti male decideranno di cambiare guida tecnica".

“Sono convinto che Palladino in futuro si riprenderà la Serie A”

Ha poi concluso: "Palladino ha dimostrato di essere un ragazzo di prospettiva, capace di fare grandi cose. Ha fatto delle buone stagioni negli ultimi anni e credo che, in mezzo a tanti allenatori che continuano a trovare lavoro senza troppi meriti, un posticino anche per lui ci debba ancora essere in Serie A. E sono convinto che in futuro ci sarà”.