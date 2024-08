Blazquez: "Finché non troviamo un giocatore in grado di mantenere la competitività della squadra, Gudmundsson rimane qui"

“Finché non troviamo un giocatore in grado di mantenere la competitività della squadra, Albert rimane qui”. Torna a farsi sentire sul caso Gudmunsson l'amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez, con questa frase riportata stamani da Il Secolo XIX.

Trattativa complicata con l'OM

Il club rossoblu in questa situazione non può accettare l'offerta della Fiorentina, almeno fino a quando non ci sarà un sostituto. Il nome di Amine Harit c'è, ma la trattativa con l'Olympique Marsiglia sembra essere complicata per i grifoni.

L'attaccante lavora a parte

Intanto l'attaccante islandese era ieri a Pegli, al centro sportivo del Genoa, ma ha continuato ad allenarsi a parte.