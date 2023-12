ten Hag ringrazia il compagno di reparto di Amrabat: novanta minuti per il marocchino e successo sul Chelsea

Dopo il pari in casa del Galatasaray in Champions League e il ko in campionato a Newcastle il Manchester United di Sofyan Amrabat rialza la testa e batte 2-1 il Chelsea nella 15ª giornata di Premier League. Emozioni fin dall'avvio a Old Trafford, dove un pestone di Fernandez provoca un rigore per lo United calciato con il saltello da Bruno Fernandes e parata di Sanchez.

Un errore di Amrabat non sfruttato dai Blues

Immediata la reazione del Chelsea, che non sfrutta un errore dell'ex Fiorentina Amrabat e spreca con Mudryk (palo scheggiato). McTominay però al 19' in mischia segna il gol dell'1-0. Onana non può niente sul colpo da biliardo di Palmer che prima del riposo (45') con un sinistro incrociato piazza all'angolino la palla dell'1-1.

Tutto da rifare per il Manchester United che può però contare su un McTominay in stato di grazia: al 69' è ancora lui a insaccare di testa su cross di Garnacho. Il compagno di reparto di Amrabat regala tre punti importanti ai Red Devils.