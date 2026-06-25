Il Bologna si defila, la Fiorentina accelera: Paratici vuole Miretti. Le cifre dell'affare

Fabio Paratici studia il colpo a centrocampo. La volontà del ds della Fiorentina di rinforzare un reparto nevralgico è confermata dai numerosi nomi che girano in questi giorni, calciatori dalle caratteristiche e dal background piuttosto diverso tra loro.

Il primo della lista

Il nome rilanciato con forza questa mattina dal Corriere dello Sport è quello di Fabio Miretti, classe 2003 della Juventus. Proprio lui occupa il primo posto nella lista di Paratici, che sta provando ad approfittare delle difficoltà del Bologna (a sua volta interessato) per effettuare il sorpasso e portarlo a Firenze.

Le cifre

La concorrenza dei rossoblù era agguerrita, ma si è affievolita nel momento in cui la Juventus ha chiarito di non prendere in considerazione l'opzione del prestito. I bianconeri vogliono monetizzare e la cifra richiesta oscilla intorno ai 14 milioni: la Fiorentina proverà a spingere sull'acceleratore.

