Si è svolto a Monaco anche il sorteggio di Europa League insieme a quello di Conference League. Nell'urna per l'Italia erano presenti Roma e Bologna. Ecco le sfide della League Phase.

Le avversarie della Roma

Queste le avversarie della Roma di Gasperini: Lille, Rangers, Viktoria Plzen, Celtic, Midtjylland, Nizza, Stoccarda e Panathinaikos (avversaria della Fiorentina nell'ultima Conference League).

Le avversarie del Bologna

Queste le avversarie del Bologna di Italiano: Aston Villa, Salisburgo, Celtic, Maccabi Tel Aviv, Friburgo, Steaua Bucarest, Brann, Celta Vigo.