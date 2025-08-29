​​
header logo

Urna complicata per la Roma, che incontra anche una vecchia conoscenza della Fiorentina. Va meglio al Bologna di Italiano. Ecco il sorteggio di Europa League

Redazione /

Si è svolto a Monaco anche il sorteggio di Europa League insieme a quello di Conference League. Nell'urna per l'Italia erano presenti Roma e Bologna. Ecco le sfide della League Phase. 

Le avversarie della Roma 

Queste le avversarie della Roma di Gasperini: Lille, Rangers, Viktoria Plzen, Celtic, Midtjylland, Nizza, Stoccarda e Panathinaikos (avversaria della Fiorentina nell'ultima Conference League). 

Le avversarie del Bologna

Queste le avversarie del Bologna di Italiano: Aston Villa, Salisburgo, Celtic, Maccabi Tel Aviv, Friburgo, Steaua Bucarest, Brann, Celta Vigo. 

Notizie correlate
💬 Commenti (2)