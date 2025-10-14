Corriere Fiorentino: Kean sente dolore, un forfait (quasi) certo

Un articolo dedicato alla Fiorentina presente all'interno del Corriere Fiorentino di oggi.

Pagina 9

Il titolo è: “Niente San Siro”. Ovvero: “La risonanza di ieri ha escluso lesioni alla caviglia, Moise però sente dolore e ha salutato la Nazionale: quasi certo il forfait contro Milan e Rapid Vienna Lui rassicura sui social: ”Tornerò molto presto".

Bene ma non benissimo

Articolo che inizia così: “Bene, ma non benissimo. Del resto che l’infortunio rimediato sabato fosse molto meno grave di quanto le immagini facessero ipotizzare s’era intuito fin da domenica ma, comunque, sempre di infortunio si tratta. Per Kean insomma la giornata di ieri è stata quella delle conferme”.