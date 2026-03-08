La Fiorentina stacca la Cremonese... ma anche il Lecce. E il Verona si avvicina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La notizia è che la Fiorentina non è più terz'ultima, dopo tempo immemore ma non può che essere una magra consolazione per l'ennesimo pomeriggio sconcertante della squadra di Vanoli. Il punticino ottenuto con il Parma è utile più ai ducali per consolidare la sua posizione mentre la Fiorentina sale a +1 sulla Cremonese, subito prima dello scontro diretto.

Sull'altro campo del pomeriggio, vittoria a sorpresa del Verona sul campo del Bologna, per altro in rimonta: gara sbloccata da Rowe al 49' ma nel giro di dieci minuti il ribaltone. Pareggio al 53' di Frese e 1-2 al 57' di Bowie. I gialloblù si riavvicinano così a -7 dalla squadra viola.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Inter 67, Milan 57, Napoli 56, Roma 51, Como 51, Juventus 50, Atalanta 46, Bologna 39, Sassuolo 38, Udinese 36, Lazio 34, Parma 34, Cagliari 30, Torino 30, Genoa 27, Lecce 27, Fiorentina 25, Cremonese 24, Verona 18, Pisa 15.