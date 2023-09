A Radio TV Serie A ha parlato il portiere del Lecce Wladmiro Falcone, che ha ricordato anche il pareggio contro la Fiorentina e dell'ex ds viola Pantaleo Corvino. Queste le sue parole: "Mister D`Aversa è stato bravo a non stravolgere il bel lavoro fatto l`anno scorso da coach Baroni. Secondo me quest`anno siamo un po` più forti rispetto alla scorsa stagione, anche per quanto riguarda i cambi che possiamo fare a gara in corso. Krstovic è arrivato il sabato prima della partita contro la Fiorentina e subito nella partitella segnava gol, poi ha segnato anche contro i viola. Si vede la fame nei suoi occhi ed è una cosa buona.

E su Corvino: "Il direttore Corvino è una grande persona di calcio e tutti abbiamo rispetto per la sua figura. I primi approcci li ho avuti con il suo "vice" Trinchera, poi nei primi colloqui con Corvino mi ha sempre detto che sono un giocatore importante e mi responsabilizzava sempre. E` una bellissima persona, ci tiene tantissimo al Lecce e sono contento di essere tornato anche per lui".