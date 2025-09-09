Qualche anno fa era tra i più promettenti della Primavera della Fiorentina, adesso rischia di finire in seconda divisione turca

Dopo esser cresciuto nel settore giovanile viola, ricoprendo spesso il ruolo di capitano, il passaggio in prima squadra non è andato a buon fine, ma il ragazzo ha comunque condotto una dignitosa carriera tra Serie A e Serie B. Alla Carrarese dal 2023, con la quale ha raggiunto la promozione in cadetteria al primo anno, adesso però il futuro del centrocampista Leonardo Capezzi potrebbe essere lontano dall’Italia. Il centrocampista classe ‘95 infatti piace all’esterno con due club in particolare che potrebbero muoversi in questi giorni per assicurarsene le prestazioni.

Capezzi è ai margini e la Carrarese pensa ad una cessione

Secondo quanto riportato quest’oggi da Tuttomercatoweb.com l’entourage di Capezzi ha registrato ammiratori in Turchia dove è finito nel mirino di Istanbulspor e Sakaryasport, squadre che militano in TFF 1. Lig, ovvero la seconda serie del paese. Il centrocampista quest’anno non ha ancora fatto il suo esordio, risultando ai margini del progetto tecnico di Antonio Calabro, è per questo avrebbe aperto all’opzione di un trasferimento: i contatti fra le parti sono in corso per provare a trovare un accordo entro il 12 settembre, giorno in cui si chiuderà il mercato nel paese a cavallo fra Europa e Asia occidentale.

La Turchia non sarebbe la sua prima esperienza all'estero

Capezzi dunque potrebbe lasciare nelle prossime ore il club toscano con cui ha conquistato una promozione in Serie B e poi la salvezza nella scorsa stagione collezionando in totale 47 presenze con un gol all’attivo. Per il trentenne centrocampista sarebbe la seconda esperienza all’estero dopo la parentesi spagnola con l’Albacete – 9 presenze – nella prima metà del 2019/20.