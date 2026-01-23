Goretti: "Harrison e Fabbian simili per quello che trasmettono in campo. Li riconosceremo per l'energia e l'umiltà"

All'interno della presentazione di Giovanni Fabbian e Jack Harrison ha parlato anche il direttore sportivo della Fiorentina Roberto Goretti.

Le parole per Commisso

“Volevo per prima cosa rivolgere un pensiero per il presidente: porteremo dentro di noi il suo esempio e le sue parole di carica e di energia Rispetteremo per sempre i suoi valori. Infine ci tengo a rivolgere un abbraccio a tutta la famiglia Commisso”.

Sui nuovi

"Siamo contenti di avere con noi Fabbian e Harrison. Sono simili per quello che riescono a tramettere in campo e ci aspettiamo da loro che lo facciano anche con la nostra maglia. Li riconosceremo per energia e umiltà. Buona fortuna!"