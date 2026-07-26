Fazzini: "Seguo le orme di mio bisnonno: dopo la Fiorentina, andò al Cagliari. Posso giocare dovunque a centrocampo ma preferisco..."

Si è da poco conclusa la conferenza stampa di presentazione di Jacopo Fazzini come nuovo giocatore del Cagliari: ecco alcuni passaggi del giocatore di proprietà della Fiorentina, raccolti da L'Unione Sarda.

Su suo bisnonno

“Mio bisnonno Mario Baldini fu il primo giocatore a fare un gol con la maglia della Fiorentina, nel 1926; poi, come mi ha raccontato mia mamma, si trasferì al Cagliari. Cento anni dopo faccio il suo stesso percorso. Sono qui perché il Cagliari, con il ds Accardi e il mister Pisacane, mi ha voluto fortemente. Mi sono ambientato subito e posso già dire che questa sia stata la scelta giusta. Sono davvero felice di essere qui e non vedo l’ora di iniziare”.

Sul suo ruolo in campo

"Posso fare tutti i ruoli del centrocampo, anche se preferisco quello di mezzala. Lì in mezzo sarà bello palleggiare, ma dovremo farlo con concretezza. E visto che non potremo sempre tenere palla, dovremo essere bravi anche a riconquistarla e su questo stiamo lavorando col mister".