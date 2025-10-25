Italiano... in dubbio per la Fiorentina: il tecnico non vuole perdersi un altro maestoso ritorno a Firenze ma i medici frenano

Difficile ma non impossibile che domani Vincenzo Italiano accompagni i suoi direttamente dalla panchina a Firenze, nel match che alle 18 opporrà il suo Bologna alla Fiorentina. Il tecnico ha passato qualche giorno in ospedale per una polmonite e ha seguito a distanza la vittoria sul campo della Steaua Bucarest.

Non sarebbe il primo ritorno: a maggio il tecnico si presentò da fresco vincitore della Coppa Italia e ‘lasciò’ i tre punti alla sua ex squadra. Stavolta la posta in palio e la storia saranno diverse ma i medici al momento frenano Italiano, suggerendo un rientro in settimana. Il dubbio sul tecnico si scioglierà probabilmente a ridosso della gara.