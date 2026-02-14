Speciale: "A Trigoria Batistuta può entrare, da noi no. Abbiamo paura delle bandiere"

Gabriel Omar Batistuta ha lanciato il suo appello alla Fiorentina: accetterebbe di buon grado una chiamata dal club per dare il suo contributo alla causa, soprattutto in un momento così complicato. Al momento, ancora una volta, non ha ricevuto risposta; intanto è stato invitato dalla Roma per visitare Trigoria e incontrare i giocatori e la società, anche il suo ex mister Claudio Ranieri.

Batistuta a Trigoria… e a Firenze?

Queste le parole in merito del giornalista tifoso viola Luca Speciale: “A Trigoria può entrare, lo invitano… da noi no! Noi abbiamo paura delle bandiere, del vento che le muove, dei ricordi, della memoria e anche della nostalgia. Dopotutto fin qui abbiamo avuto paura anche della competenza…”.

“Abbiamo paura delle bandiere e dei ricordi”

Queste le sue parole su X: