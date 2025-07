UFFICIALE: Burdisso torna in Italia come direttore sportivo, ecco la nuova destinazione dell'ex viola

Il dirigente ed ex calciatore Nicolas Burdisso ha avuto la sua ultima esperienza in Italia con la Fiorentina, dove ha lavorato alle spalle di Pradè dal 2021 al 2024. Adesso l'argentino si cimenterà in una nuova esperienza (come preannunciato): è ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Monza.

Ecco il comunicato del club brianzolo: “AC Monza comunica che Nicolas Burdisso ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo della Società e Francesco Vallone di Coordinatore dell’Area Tecnica. Un affettuoso in bocca al lupo a Nicolas e Francesco, un ringraziamento di cuore a Mauro Bianchessi e Sergio Floccari”.