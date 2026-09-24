Proc. Valdepeñas: "È polivalente ed ha alcune caratteristiche di Hakimi. Ha capito che la Fiorentina è un club importante"

Javier Balboa, agente di Victor Valdepeñas ed ex calciatore del Real Madrid, ha parlato a Radio Bruno del terzino spagnolo, giocatore della Fiorentina, arrivato quest'estate dai Blancos.

‘Ha qualità e le sensazioni sono positive’

“Victor un profilo giovane, ha qualità, si deve adattare, come è normale che sia. È vero che i risultati all'inizio non sono arrivati, ora serve continuità. Lavora per trovare spazio, ma le sensazioni sono positive e guadagnerà minuti nella squadra titolare. Mourinho gli ha dato fiducia nel pre-campionato, poi era consapevole che c'erano tante richieste. Gli ha dato l'in bocca al lupo per la nuova avventura”.

"È un giocatore che può avere di Hakimi l'intensità, la velocità, la resistenza. È in un processo di formazione, ma sta facendo abbastanza bene. Ha caratteristiche adatte per il calcio italiano, può avere un bel rendimento. I numeri dicono che quando gli altri giocatori sono stanchi, lui invece migliora nell'intensità. È polivalente, nel Castiglia giocava sia centrale a quattro e a tre, sia terzino. Ha velocità e resistenza per andare e rientrare. Ha la capacità per imporsi".

‘Con la Fiorentina è arrivato nel calcio vero’

“L'impatto è stato buono, sta imparando l'italiano con un professore. Vuole adattarsi nel miglior modo possibile, gli piace girare la città. L'Italia è un paese molto simile alla Spagna in tante cose. Siamo contenti della città e del paese. Era sorpreso il primo giorno, quando è arrivato in aeroporto, nel vedere tanta gente e tanti tifosi a vederlo. Lì ha capito che è arrivato in una quadra molto importante come la Fiorentina, nel calcio vero”.

Infine ha concluso: “Mastantuono? Il salto dall'Argentina all'Europa non è facile soprattutto se lo fai da così giovane. Per andare poi in una squadra come il Real Madrid, specie per quel prezzo. Una cultura nuova, un'alimentazione diversa, con la pressione che c'è al Real".