Valdepeñas, ora serve pazienza. Viery e una gerarchia molto tattica ribaltata di prepotenza

Il ruolo da difensore esterno sembrava far parte solo del passato di Viery, che invece con l'arrivo di Vanoli si è ritrovato a esprimersi proprio da quella parte, in attesa di diventare magari più affidabile anche da centrale. Ma è po' tutto il reparto arretrato ad aver suggerito la mossa al tecnico: a destra Jimenez spinge molto e da qui l'esigenza di controbilanciare con un giocatore più difensivo sul lato opposto.

Valde-pazienza

Il giovane Victor Valdepeñas era partito di grande slancio, titolare a sinistra, nonostante una carriera quasi inesistente tra i professionisti al di fuori del contesto del Castilla, squadra B del Real. Ma, come scrive La Nazione, servirà un po' di pazienza allo spagnolo, che tornerà ad avere le sue chance, magari quando la Fiorentina vorrà spingere un po' più dal suo lato e avrà trovato una quadra un po' più stabile in campo.