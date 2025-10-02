Di Francesco: "Berisha e Sottil saranno convocati, abbiamo bisogno di giocatori di gamba in attacco"

Questo pomeriggio il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha partecipato alla conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Parma. Tra i temi trattati dall’allenatore ci sono anche le condizioni di Riccardo Sottil, ritenuto un’arma in più per i giallorossi.

"lo credo che tutta la squadra sia stata importante per trovare il pareggio last minute contro il Bologna, anche chi è entrato che magari in altre occasioni non ha avuto l'approccio migliore. Ci sono partite dentro la partita, è successo anche in questa gara. La differenza è che nei momenti in cui abbiamo subito siamo stati più squadra, e nei momenti in cui potevamo fare male siamo stati veramente pericolosi. Dobbiamo dare continuità a questo atteggiamento offensivo aggressivo. Poi quello che conta è portare a casa i tre punti: dobbiamo credere ancora di più in questo, paradossalmente Col Bologna l'abbiamo ripresa alla fine, ma perché la squadra l'ha cercato. E dobbiamo cercare così la vittoria”.

“Ecco come sta la squadra: ci sarà solo un indisponibile”

Ha fatto anche il punto sui giocatori indisponibili: “Stamattina Berisha si è allenato regolarmente con la squadra, l'unico giocatore che sicuramente non ci sarà è Morente, che ha avuto un piccolo fastidio. Gli altri dovremmo averli tutti a disposizione, compreso Sottil che ha recuperato da quel piccolo problema avuto in settimana”.

“Abbiamo costruito una squadra puntando sulle ali: con Morente e Sottil..”

Ha poi concluso: "Abbiamo costruito la squadra con un certo sistema, sapendo che abbiamo giocatori con le caratteristiche per poter ricoprire altri ruoli. La partita si è messa in un certo modo, serviva un giocatore più di gamba li davanti. Lo può fare anche Morente, come pure Sottil, sapendo che come primaria caratteristica sono delle ali, ognuno diverso dall'altro. In allenamento stiamo provando più soluzioni: dipende sempre come si mette la gara, ma a livello numerico abbiamo delle soluzioni".