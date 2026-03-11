Ospite della trasmissione Chiodo Fisso su Radio Sieve, il cantante e tifosissimo viola Marco Masini ha parlato del momento che sta attraversando la Fiorentina, partendo però dalla sua esperienza a Sanremo: “Abbiamo discusso un po’ di Fiorentina con i tanti tifosi viola presenti a Sanremo (Carlo Conti, Raf, Gaetano Curreri e Pupo nella serata delle cover, ndr). L’aria non era ovviamente positiva visto il momento che sta passando la squadra di Vanoli, diciamo che si respirava speranza ma anche un po’ d’incertezza”.

“Per salvarsi ci vuole coraggio”

“Le possibilità di salvezza – aggiunge Masini – dipendono un po’ dalla fortuna, perché nel calcio conta anche quella, e un po’ dal coraggio, che credo sia una componente importante per ottenere il risultato. Come si dice, la fortuna aiuta gli audaci. L’ultima giornata da questo punto di vista è stata una tempesta perfetta: la Fiorentina ha pareggiato, le concorrenti hanno vinto. Credo che il tifoso abbia il diritto di fare quello che vuole, ogni tanto qualcosa che possa spronare la squadra a fare meglio può essere utile. Fossi stato in Curva contro il Parma probabilmente avrei fatto qualche coro anch’io, però poi ricordiamoci che la Fiesole sostiene sempre la squadra dal primo all’ultimo minuto com’è giusto che sia. In caso di Serie B non retrocederebbero tanto i calciatori, che andrebbero altrove, ma retrocederebbe Firenze. Nel momento del bisogno è fondamentale lottare tutti insieme”.

“Conference? Ogni partita avrà la sua storia”

Infine sulla Conference: “Sicuramente non giocherà la squadra titolare e ci sarà molto turnover, per cui ci sarà da capire quello che potranno dare i calciatori che scenderanno in campo contro il Rakow, che ovviamente non sono abituati a giocare insieme. Una cosa che Vanoli poteva fare, secondo me, era stabilire una formazione per il campionato e una per la Conference, in modo da creare più affiatamento tra i titolari. È tutto da vedere e, al netto dei precedenti, ogni partita avrà la sua storia”.