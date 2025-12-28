La Fiorentina guarda in casa del Fenerbahce: piace una vecchia conoscenza del campionato, e torna di moda un nome sulla fascia

Dalla Turchia, i media sportivi riportano una maxi-svendita del Fenerbahce che sta per avviarsi: la squadra della capitale, allenata da Tedesco, siede al secondo posto in campionato ma, in virtù di una rosa troppo lunga, avrebbe indicato ben otto giocatori da mettere sul mercato. Due di questi interessano anche alla Fiorentina, che potrebbe quindi sfruttare l'occasione e iniziare a pensarci in vista dell'arrivo di Paratici.

Occhi su un centrale

Il primo è una vecchia conoscenza della Serie A quale Rodrigo Becao: centrale brasiliano classe 1996, che dopo quattro stagioni all'Udinese è stato acquistato dal Fenerbahce dove ha trovato abbastanza spazio nei primi due anni, mentre ha raccolto solo 10 minuti (sì, dieci ) di calcio giocato in questo avvio di stagione. Piace alla Fluminense, ma come riportano i media brasiliani, anche Fiorentina e Hellas Verona sono sulle sue tracce: a prezzi contenuti, dato che è stato messo fuori rosa dai turchi, potrebbe essere un'opzione per rimpolpare un reparto troppo bucato.

L'occasione sulle ali

La seconda è una vera e propria occasione, quale Sebastian Szymanski: la Fiorentina è alla ricerca di esterni offensivi e il polacco è stato a lungo nel mirino dei viola, che però non hanno mai affondato il colpo. Adesso che è in vendita potrebbe tornare ad essere un nome caldo del mercato invernale: a differenza di Becao, quest'anno il classe 1999 ha raccolto 23 presenze (media di 43.5 minuti a partita), nei quali ha trovato due gol e un assist. Numeri lontani dal suo picco - anno scorso 7 gol e 9 assist, due anni fa addirittura 13 gol e 18 assist -, ma anche per questo il prezzo sarà ridotto e Firenze potrebbe essere la sua occasione per rilanciarsi.