Locchi: "A leggere le dichiarazioni del dg della Fiorentina vengono i brividi. Perché Palazzo Vecchio si è messo di traverso?"

L'argomento stadio continua ad essere molto divisivo a livello politico e non mancano gli attacchi all'amministrazione comunale che arrivano da parte dell'opposizione.

“Mi vengono i brividi a leggere le dichiarazioni di Ferrari”

Uno di questi è firmato dal capogruppo di Forza Italia, Alberto Locchi, il quale ha detto: “A leggere le ultime dichiarazioni del dg della Fiorentina, Ferrari, vengono i brividi. “La politica cittadina non ci ha mai aiutato” dice il dirigente viola. C’era la volontà di costruire uno stadio nuovo, ma Palazzo Vecchio si è messo di traverso: perché? La casa della Fiorentina, oggi, è il Viola Park di Bagno a Ripoli, ma è evidente che non solo non è la stessa cosa, ma in più ci ritroviamo con uno stadio, il Franchi, in condizioni pietose e senza sapere se e quando questo progetto cominciato male e proseguito peggio dal Comune possa essere realizzato secondo le indicazioni Uefa".

“Basta silenzi, vicenda grottesca”

E poi: "La sindaca Funaro, che sedeva in giunta quando le scelte (a nostro parere scellerate) sono state prese dal suo predecessore Nardella, ha adesso il dovere di riferire in Consiglio. Basta silenzi che stanno rendendo questa vicenda non solo triste per Firenze ma anche una pagina di politica a tratti grottesca”.