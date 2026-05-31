Dopo la notizia del cambio di nazionalità ufficiale per Cristian Volpato, che ha scelto l'Australia, il CT Popovic ha confermato in conferenza stampa che l'obiettivo della Fiorentina si unirà alla spedizione mondiale.

Le parole di Popovic

“Ci ha fatto capire che vuole giocare per l'Australia: noi non gli abbiamo messo pressioni, lo abbiamo sempre apprezzato come giocatore e questo non è cambiato”, spiega Popovic. Che poi prosegue: “Abbiamo sbrigato tutte le pratiche burocratiche: se ne avessimo bisogno, domani giocherebbe".

Pacchetto completo?

Classe 2003, l'esterno si è messo in mostra a Sassuolo quest'anno sotto la guida del suo allenatore Grosso, che sembra il candidato numero uno per la panchina viola. Questa connessione non esclude un avvicinamento anche del neo-australiano a Firenze, pista calda di cui si è parlato molto negli ultimi tempi.