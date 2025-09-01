Benedetto Ferrara: "Gudmundsson deve ancora riscoprire se stesso. Ma il vero rebus si chiama centrocampo"

La Fiorentina ha ancora esposto il cartello “lavori in corso”. Da questo concetto parte il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, nella sua analisi del match contro il Torino.

“Gudmundsson deve riscoprirsi”

“Questa volta centrocampo muscolare, un trequartista e il doppio centravanti - scrive Ferrara - Pioli ci prova. E Kean non è più l'uomo solo al comando. Cambia la filosofia d'attacco. Inevitabile che il livello di confidenza tra Moise e Piccoli sia tutto da costruire. E che Gudmundsson debba riscoprire (da un pezzo) il meglio di sé”.

“Ma il vero rebus è altrove…”

Poi aggiunge: “Ma il vero rebus è altrove, a centrocampo. Anche qui il tecnico sta lavorando per far quadrare il cerchio. Il collegamento tra la linea mediana e quella offensiva ancora soffre l'assenza di fluidità”.