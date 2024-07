La Gazzetta dello Sport: Colpani, giorni decisivi

Una pagina sulla Fiorentina è presente stamani su La Gazzetta dello Sport.

Pagina 20

“Una Viola d'assalto” è il titolone. E ancora: “Bertoni: La Fiorentina in salsa argentina regalerà emozioni”. Sommario: “L'ex bomber: “Gonzalez lo terrei sempre in squadra Sono curioso di vederlo da trequartista in coppia con Beltran. Quarta è una garanzia”.

Giorni decisivi

In taglio basso il mercato con: “Colpani, giorni decisivi. E si lavora per Lovric”.