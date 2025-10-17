Allegri, quanti guai (fisici) in mezzo al campo. Ma il Milan potrebbe ritrovare un titolare. E Leão...

Una sosta nazionali terribile in casa Milan, con tanti giocatori tornati acciaccati alla corte di Allegri in vista della partita contro la Fiorentina. I due nomi di spicco che sicuramente non saranno della gara domenica sono Adrien Rabiot e Christian Pulisic.

Ma qualcuno può recuperare

Il primo con un problema al polpaccio sinistro, il secondo con un fastidio alla coscia destra. Entrambi rischiano un mese di stop. A recuperare per i viola potrebbe essere invece e a sorpresa Alexis Saelemaekers, che ieri si è allenato in gruppo e potrebbe partire anche da titolare.

Leão titolare

Da valutare anche le condizioni di Estupinan, con Bartesaghi pronto a sostituirlo nel caso non ce la facesse. C'è invece Rafa Leão, che è tornato in anticipo dal Portogallo e sarà titolare contro la Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.