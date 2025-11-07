La Conference League è anche questo: l'incredibile simulazione dopo un tocco... dell'arbitro! VIDEO
Un episodio che ha dell'incredibile, quello andato in scena durante il match di Conference League fra la squadra finlandese del kuPS e gli slovacchi dello Slovan Bratislava: una simulazione per un “fallo”… dell'arbitro.
L'antefatto
Difficile anche da raccontare quanto avvenuto nel match di ieri sera. Il giocatore del kuPS Ibrahim Cissè, dopo un brutto fallo subito da un suo compagno di squadra, si è diretto a muso duro verso l'avversario autore dell'entrataccia.
L'incredibile simulazione
Prontamente l'arbitro ha cercato di dividere i due calciatori, per spengere sul nascere il principio di rissa, mettendosi in mezzo ai due giocatori. La sua leggerissima spinta al calciatore del kuPS però ha provocato una simulazione incredibilmente plateale.
