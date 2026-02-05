Paratici: "La Fiorentina del futuro? La immagino attrattiva e internazionale. Seguiremo un modello nostro senza scimmiottare nessuno"

Il diesse viola Fabio Paratici ha toccato tanti altri temi durante la sua presentazione da nuovo dirigente della Fiorentina.

‘Il futuro lo immagino con una Fiorentina stimolante e attrattiva’

“Dove arriverà la Fiorentina? Le cose si costruiscono in fasi e momenti, piano piano. Oggi dobbiamo essere realisti e stare sul pezzo tutti insieme per tirarci fuori dalla situazione in cui siamo. Il futuro me lo immagino con una squadra che sia attrattiva, bella da vedere, stimolante per i tifosi e l'opinione pubblica, aggressiva, internazionale”.

‘La Juventus? Normale pensarci ma…’

“Il passato alla Juventus non è una sfida in più, anche se è normale pensarci. Ho talmente tante aspettative su me stesso che quelle degli altri sono niente. Non ho bisogno di ulteriori sfide per lavorare come faccio normalmente”.