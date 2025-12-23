Cassano: "Paratici? Servono i risultati o a Firenze se la prenderanno anche con lui. La Fiorentina si salverà"

L'ex calciatore di Roma, Real Madrid, Sampdoria e altre ancora, Antonio Cassano, è molto ottimista sul futuro in campionato della Fiorentina, squadra che viene da una netta vittoria contro l'Udinese, ma che occupa ancora l'ultima posizione in classifica.

“La Fiorentina si salverà”

“Io l’ho detto che la Fiorentina si salverà in un modo o nell’altro - ha dichiarato nel corso del podcast, Viva el Futbol - perché è una buona squadra. Si può anche accontentare di quattro punti in due partite (contro Parma e Cremonese ndr) e si rimette in carreggiata”.

“Ora arriva Paratici e…”

Poi ha anche detto: “L’Udinese sembrava il Liverpool di Klopp contro il Napoli, mentre a Firenze sembrava la Sanmartinese. Ma, ripeto, a febbraio la Fiorentina è già fuori dalla lotta per non retrocedere, a meno che non facciano un autentico disastro. Ora poi arriverà Paratici che potrà fare qualcosa sul mercato ed è uno che sa di calcio. Se le cose a Firenze andranno bene non ci saranno problemi, ma se dovessero andar male, se la prenderanno anche con lui, dicendo che un ex Juve ecc…”.