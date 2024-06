Nzola parte soltanto a titolo definitivo: per sostituirlo il profilo individuato è quello di Lucca

Non c'è soltanto Moise Kean della Juventus come obiettivo per l'attacco della Fiorentina. Come specificato da La Nazione di oggi il club viola cerca anche un altro attaccante, ma prima bisogna iniziare a gare delle cessioni. E dato che per il momento sembra esserci uno stallo per le trattative di un'eventuale partenza di Ikone, il ds Daniele Pradè ha messo sul mercato l'attaccante M'Bala Nzola.

Nzola via soltanto a titolo definitivo

Nzola piace sia al Cagliari che al Lecce, ma sono pochi i club italiani che possono accontentare la Fiorentina che punta a cedere l'attaccante a titolo definitivo. All'estero invece, almeno per il momento, c'è soltanto il Fenerbahce.

Lucca obiettivo principale

Se Nzola venisse ceduto, la Fiorentina potrebbe cercare subito un nuovo profilo per l'attacco. E l'indiziato numero uno è il centravanti dell'Udinese Lorenzo Lucca. Il giocatore è stato riscattato dai friulani per 9 milioni dal Pisa, e piace molto al club viola che lo ritiene un ottimo prospetto da consegnare al tecnico Raffaele Palladino.