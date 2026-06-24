Il Sassuolo ha deciso: Nzola rispedito al mittente, tornerà alla Fiorentina

L'attaccante M'bala Nzola rimarrà di proprietà della Fiorentina. Nell'ultima stagione è rimasto in Serie A, con due esperienze in prestito: prima ha deluso fortemente al Pisa, poi si è inserito tra le alternative di attacco del Sassuolo.

Nzola tornerà alla Fiorentina

Per Nzola i neroverdi dispongono di un diritto di riscatto, fissato intorno ai 3,5 milioni di euro e valido fino al 30 giugno. Ma il club sembra aver già preso una decisione, in ragione del rendimento altalenante. L'angolano non è riuscito a convincere fino in fondo, sotto il comando di Grosso (ora tecnico della Fiorentina).

Il Sassuolo non lo riscatta

Come riporta Sassuolonews.net, il Sassuolo ha deciso di non riscattare Nzola. Con l'arrivo di Aquilani la società ha deciso di non investire su un profilo del genere, puntando a ringiovanire la rosa e ad alleggerire l'ingaggio. La Fiorentina, dunque, si ritroverà nuovamente il centravanti da dover gestire.